Image: Panasonic 正直、舐めてました。「はいはい、どうせ一瞬でしょ？ もともとまつ毛長い人のアイテムでしょ？」ってずっと舐めてきました。まつ毛のホットビューラーの話です。先日、ふと目元をぱっちりさせたくなり、「どうせあんまり効果ないだろうけど、努力はしたという自己肯定の材料が欲しいな」と思いポチったのがこれ。パナソニックのホットビューラー「まつげくるん」です。