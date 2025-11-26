１１月２６日、泊原発３号機の再稼働について、２つの周辺自治体が同意の意向を表明しました。７月、原子力規制委員会の審査に合格した泊原発３号機は、２０２７年の再稼働を目指していますが、事実上、地元自治体や道の同意が必要とされています。泊村は１１月１７日に同意を表明、２６日に神恵内村と共和町も同意を表明しました。鈴木知事は道議会の議論を踏まえて意向を表明するとしていて、今回の道議会は泊原発３号機再稼働に