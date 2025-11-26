（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は26日、台北市の総統府で記者会見を開き、2033年までの8年間に1兆2500億台湾元（約6兆2300億円）の追加防衛費を投入する方針を示した。顧立雄（こりつゆう）国防部長（国防相）はこれについて、空中での多層的な迎撃ネットワーク、指揮管制と意思決定支援、多層的な火力支援の効率化、長距離精密打撃、作戦持久力、軍備生産力、国防による経済効果の強化を柱とする七大目標を掲げ、重要