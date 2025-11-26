（高雄中央社）南部・高雄市の陳其邁（ちんきまい）市長は25日、自身の動画投稿サイトや交流サイト（SNS）に、宮下宗一郎青森県知事や山本知也むつ市長らと出演した動画を投稿し、高雄と青森双方の特産食材をPRした。今後農水産品や教育、文化の分野で交流を進めたいと期待を示した。動画はエプロン姿の3人が、むつ産のリンゴやホタテ、サーモン、高雄産のパイナップルやグアバ、からすみなどを使って創作サラダを作り、味を競った