11月26日（現地時間25日、日付は以下同）。「エミレーツNBAカップ2025」のグループプレーが5日目を迎え、計3試合が行われた。 イースタン・カンファレンスのグループAではワシントン・ウィザーズが132－113でアトランタ・ホークスを下して初勝利。グループBはオーランド・マジックがフィラデルフィア・セブンティシクサーズ相手に144－103で圧勝