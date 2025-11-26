自民党の北村経夫参院議員自民党の北村経夫参院議員＝山口選挙区＝が代表を務める複数の政治団体が2016〜23年、政策秘書が代表の企業2社にチラシ印刷代や切手代などとして少なくとも2224万円を支出していたことが26日、政治資金収支報告書で分かった。同様の問題は、日本維新の会の藤田文武共同代表の団体で判明したばかり。政治資金規正法などに抵触しないものの、秘書側に多額の政治資金を支出する「身内びいき」が政党を問