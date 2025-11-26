全国知事会議であいさつする高市首相（左から3人目）＝26日午後、首相官邸高市早苗首相は26日、官邸で開いた政府主催の全国知事会議で、政府の物価高対策に対する協力を求めた。「可能な限り年内での予算化と速やかな執行に向けた準備を進めるよう、協力をお願いする」と呼びかけた。首相は自治体が自由に使える「重点支援地方交付金」を2兆円に拡充したなどと説明。知事会長の阿部守一長野県知事は「国民の皆さまに早期に効果