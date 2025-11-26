泊原発３号機の再稼働について１１月２６日、２つの周辺自治体が同意の意向を表明しました。地元の同意が得られるかが焦点となるなか、鈴木知事は道の判断をどのタイミングで表明するのでしょうか。（鈴木知事）「泊発電所の再稼働に関しては、本日開会した定例道議会で議論させていただきたい。頂いたご質問に対し私の考えをお示ししたい」北電が２０２７年のできるだけ早い時期に再稼働を目指す泊原発３号機。道や周辺４町村の同