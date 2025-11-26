アイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」のリーダー・小島健が２６日、ＦＭ大阪「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ小島健のラジキング」に出演。グループを脱退した草間リチャード敬太に言及する場面があった。小島はこの日、番組冒頭で「この度は皆さまに、Ａぇ！ｇｒｏｕｐとして大事なお知らせごとがあります」と切り出し「先日、１１月２０日に、草間リチャード敬太がＡぇ！ｇｒｏｕｐを脱退するという発表がありました。みなさんにたくさん