【新華社香港11月26日】中国香港特別行政区大埔区の高層住宅団地「宏福苑」で26日午後、火災があり、特区政府新聞処によると、午後5時（日本時間同6時）時点で4人の死亡が確認されたほか、2人が危篤となっている。