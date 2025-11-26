ほっと一息つきたい時、つい甘いものが恋しくなるという人も多いのでは？ そんな気分にぴったりな季節限定のご褒美ケーキが【スターバックス】に登場しました。コーヒーとの相性も抜群で、どちらもマニアのお墨付きのクオリティ。気になった方は、早めにチェックして！ ふんわり感がたまらない！「ホワイトモカケーキ」 「食べる価値あり」「想像超えてきた」と、@yuumogu22さんがべた褒め