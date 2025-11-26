飼い主さんは、キッチンペーパーの芯で猫さんと遊んでいたのだそう。芯の向こう側に見える猫さんの姿が癒されると、動画は4万回以上も再生され、「あ～～～！可愛すぎてたまりません」「自分が見られてるみたいでドキドキしてしまいました」とのコメントが集まっています。 【動画：キッチンペーパーから愛猫のことを覗く飼い主さん→じわじわと近づくと…】 猫さんをキッチンペ}