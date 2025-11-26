人気グラビアアイドルで女優の都丸紗也華（29）がこのほど、SPA!デジタル写真集「都会の大人のイイ女」（扶桑社）の発売を記念して誌面カットを公開。成熟した匂い立つような魅力を漂わせている。 【写真】成熟した美しさはまさに“国宝級” 同作は「週刊SPA!」名物グラビアコーナー「グラビアン魂」で紹介しきれなかったカットを、ふんだんに盛り込んでいる。高級感漂う椅子に腰をかける艶やかなカットが表紙に