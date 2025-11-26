２０１２、１３年にジャパンＣを連覇するなど、牡馬を相手に大レースで活躍した１２年の３冠牝馬ジェンティルドンナ（父ディープインパクト、母ドナブリーニ）が死んだことを２６日、ＪＲＡが発表した。ジェンティルドンナの過去の名レース、１２年ジャパンＣ（岩田康誠騎手騎乗）を振り返る。１２年の３冠牝馬ジェンティルドンナと、１１年の３冠馬オルフェーヴルが、直線のラスト２００メートル地点から歴史に残る激しい叩き