¡Ø¸åÆ£¤µ¤ó¤Ï¿¶¤ê¸þ¤«¤»¤¿¤¤ 2¡Ù¡Ê¤ß¤­¤Ý¤ó/KADOKAWA¡ËÂè13²ó¡ÚÁ´17²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¸åÆ£¤µ¤ó¤Ï¿¶¤ê¸þ¤«¤»¤¿¤¤¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à³Ø¹»°ì¤ÎÈþ¾¯½÷¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¸åÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢Á°¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ°ÅÄ¤¯¤ó¤ËÎø¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£µ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤¿¤áÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Á°ÅÄ¤¯¤ó¤Ï¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÁ´¤¯µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡ÖËÍ¤Ê¤ó¤«¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÇ¤Ãµ¤¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤ò¤È¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢