高市早苗首相は26日、岸田文雄元首相と官邸で面会し、能登半島地震の復興支援強化を求める提言書を受け取った。観光施設向けの補助金増額などが主な内容。首相は「年内に能登を訪問したい」と意欲を示した。12月7日に訪れる方向で調整している。岸田氏は昨年1月の地震発生時、首相として対応に当たった。提言では、中小企業の設備復旧の一部費用を負担する「なりわい再建支援補助金」に関し、建設単価や人件費の上昇を受けた対