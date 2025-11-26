従来の健康保険証は有効期限が12月1日までとなっており、その後は「マイナ保険証」に切り替わります。「マイナ保険証」のメリットと注意点とは。【画像で見る】マイナ保険証できること“従来の健康保険証”期限迫る…「マイナ保険証」でできることは?高柳光希キャスター:現在、全国で「マイナンバーカード」を持っている人は全体の約8割です。そのマイナンバーカードを持っている人の中で、「マイナ保険証」に切り替えている人は8