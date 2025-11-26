11月25日、山崎賢人がInstagramを更新した。【写真】神社の境内に立っている写真なども公開土屋太鳳とダブル主演を務めるNetflixシリーズ『「今際の国のアリス」シーズン3』が9月25日より配信となった山崎。今回の投稿では、「今際の国のアリスシーズン3配信から2ヶ月！」「#おみくじ #ゾンビ狩り #かんけり #ミライすごろく #濁流」というコメントとハッシュタグと共に、神社の境内に立っている写真や街中に佇む姿など、作中に登