サッカー選手に対する強盗被害が増えている。『THE Sun』によると、今夏の移籍市場でレスターからイタリアのクレモネーゼに移籍したジェイミー・ヴァーディが強盗被害に遭ったようだ。ヴァーディと妻のレベッカさんはイタリアに別荘を持っており、ここに強盗が侵入。宝石や現金等が盗まれ、被害総額は8万ポンド、日本円にして約1600万になるとみられている。これは23日のクレモネーゼ対ローマ戦の当日に行われたもので、ヴァーディ