チェルシーはCLリーグフェーズ第5節でバルセロナと対戦した。今節屈指の好カードで多くの注目を集めたこの試合は27分にオウンゴールでチェルシーが先制に成功すると、44分バルセロナDFロナルド・アラウホが2枚目のイエローで退場。数的有利となったチェルシーはその後、エステヴァンとデラップにゴールが生まれ、3-0の勝利を飾った。そんななか、元マンチェスター・ユナイテッドのウェイン・ルーニー氏はチェルシーの左SBとしてプ