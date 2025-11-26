女優の檀れいが２６日、東京・セルリアンタワー東急ホテルで行われた「第５４回ベストドレッサー賞発表・授賞式」に登場した。時代をリードするファッションセンスやオシャレな人を各界から表彰する同イベント。芸能・スポーツ部門に選出された檀は黒のラインストーンが輝く、ロングドレスで登場。「歴史あるベストドレッサー賞、受賞させていただいたこと、心からうれしく、光栄に思っています」と喜んだ。ファッションで１