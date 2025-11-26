10月より放送中の日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」で主演を務めている妻夫木聡。妻夫木が大ブレイクを遂げたきっかけと言えば、2001年の映画「ウォーターボーイズ」。映画初主演を果たし、第25回日本アカデミー賞で優秀主演男優賞・新人俳優賞、そしてゴールデン・アロー賞でも映画新人賞を受賞し、たちまち注目の若手俳優となった。その後もテレビドラマへの出演が続き、2002年の「ランチの女王」でさらに知名度を高め、2003年