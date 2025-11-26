27日（木）の天気。午後は天気下り坂。西日本〜東日本は落雷や突風、強雨に注意が必要です。●西日本、沖縄午前中は晴れ間の出るところが多いですが、お昼ごろからは雨のざっと強まるところがあるでしょう。強まる風にも注意をしてください。九州では日中20℃を超えるところもありそうです。●東日本各地で晴れ間がありますが、東海は夕方から、北陸や関東も夜は傘の出番のところがあるでしょう。特に北陸は雨や風が強まりそうです