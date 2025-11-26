11月26日、浦和競馬場で行われた11R・浦和記念（Jpn2・3歳上・ダ2000m）は、岩田康誠騎乗の2番人気、ホウオウルーレット（牡6・美浦・栗田徹）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に1番人気のロードクロンヌ（牡4・栗東・四位洋文）、3着に7番人気のデルマソトガケ（牡5・栗東・須貝尚介）が入った。勝ちタイムは2:06.8（良）。【動画】神業イン突き！ホウオウルーレットが重賞2勝目…浦和記念あっという間に先頭へ岩田康誠騎手の巧