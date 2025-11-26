アニメ『アオのハコ』猪股大喜役などで知られる声優・千葉翔也が、TBSの大型番組『SASUKE2025 〜第43回大会〜』（12月24日・25日午後6時）に出場することが発表された。告知映像が公開され、エリア挑戦前に「よろしくお願いしますー！」と気合いを入れる様子を見ることができる。【動画】運動神経よさそう！『SASUKE』1stエリア挑戦中の千葉翔也千葉も自身のXを更新し、「なんとあのSASUKEに出演させていただきます！毎年