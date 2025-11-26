ファミリーレストラン「ココス」に、この冬だけの特別な「マロンフェア」が登場します。12月2日（火）から提供されるのは、栗の上品な甘さを引き立てるショコラやナッツを組み合わせた贅沢なデザート4品。お店でしぼる香り高いマロンペーストや、紅茶ゼリーの華やかな香りなど、素材の魅力を存分に感じられる一皿ばかりです。季節ならではの味わいを、ぜひお近くのココスで楽しんでみてください♪ 濃厚×