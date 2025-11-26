トレードマークの髪形や、清楚（せいそ）で凛とした雰囲気が印象的なヒロインの毛利蘭。実写化するとしたら、ビジュアルの再現度にも期待が高まります。 All About ニュース編集部は11月6〜7日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に『名探偵コナン』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「名探偵コナンを実写化したら毛利蘭を演じてほしい芸能人」ランキングを紹介します！※『名探偵コナン』はすでに複数回