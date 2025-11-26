人生100年を無事に生きるには、日々の支出を管理し、ムダなお金を使わないことが大切です。そうは言っても、毎日ケチケチして、心が貧しくなるような節約はイヤなもの。今回は、「ムリをしないこと」を軸にした節約を3つご紹介します。◆【マンガ】元銀行員は見た！老後破綻・老後貧乏になる人の特徴ムリしない節約1：支出を見直すたとえ収入が多くても、ムダな支出が多ければお金は貯まりません。見栄を張って、欲しくないもの、