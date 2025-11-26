タレントの西山茉希（40）が、25日放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜深夜0時15分）に出演。2人の娘について話した。「姉妹育児ママ会SP」と題して、西山とタレントのキンタロー。（44）、MCの藤本美貴（40）、横澤夏子（35）の、いずれも姉妹を育てるママ4人でトークを展開した。西山は12歳の長女と9歳の次女を持つ。スペースいっぱいに詰まった2人の娘のメーク道具の画像を披露し「これ彼女たちの勉強机（の引き出しの