中国北東部の黒龍江省ハルビン市と伊春市を結ぶ、中国最北端で建設中の高速鉄道「哈伊高速鉄道」が11月25日、綏化市慶安県永華村でのレール敷設を完了し、全線が貫通しました。同高速鉄道の設計速度は時速250キロで、2024年5月28日にレール敷設を開始しました。北京・ハルビン-北京・香港・マカオルートの延長線上にある重要な路線であり、中国で建設中の高速鉄道として緯度が最も高く、年間温度差が最も大きく、点在する永久凍土