「とっさにスマホを拾おうとして」橋の中央から転落 今年7月の未明、岡山県倉敷市の高梁川に架かる橋から、27歳の男性が転落する事故がありました。 【画像を見る】男性が「漂流した」海上はどんなところだったのか 男性は瀬戸内海まで流され、約4時間半にわたり漂流したのち奇跡的に船に発見され救助されました。 男性の命を救った船の乗務員11人にきょう（26日）、水島海上保安部から感謝状が贈られました。 【前編】飲酒し