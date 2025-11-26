「ローソン」は、12月2日（火）から、テレビアニメ『SPY×FAMILY』とコラボレーションしたキャンペーンを、全国の店舗で開催する。【写真】2ショットかわいい〜！ミニトートバッグなどオリジナルグッズ一覧■キュートなグッズを展開今回開催される「TVアニメ『SPY×FAMILY』キャンペーン」は、対象商品の購入で「オリジナルジッパーバッグ」がもらえる企画や、オリジナルグッズの販売などが行われる期間限定のキャンペーン。