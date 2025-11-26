¡ÖåºÎï¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÎÀ¼¤â¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤ÎÃæÂ¼¤¦¤µ¤®(ËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È)¤¬ÂÐÃÌÆ°²è¤ËÅÐ¾ì¡£67ºÐ¤Î?¶á±Æ?¤ËÏÃÂê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÂ¼¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ë¥¯¥è¤Î¥Þ¥Í¡¼ÌÂµÜ¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£·ÐºÑ°¦¹¥²È¤Ç¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤ÎÆùÇµ¾®Ï©¥Ë¥¯¥è(50)¤È¡Ö¾µÇ§Íßµá¤ÈÏ·¤¤¤Ø¤Î¹³¤¤Êý¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö¤ªÇº¤ß¡×¤ËÂÐ¤·¤ÆËÜ²»¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¡£ÃæÂ¼¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¹õ¿§¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¡¢¹õÈ±¥·¥ç