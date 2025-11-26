佐賀南署は26日、佐賀市の50代男性が交流サイト（SNS）を使ったロマンス詐欺に遭い、189万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、10月19日、SNSを通じて知り合った日本人女性を名乗る人物らから「デートカードを持っているユーザーは、適正な恋人が見つかるまでデートサービスを楽しむことができます」「認証が完了するとデートカードを送信します」などと言われた。さらに、認定担当者を名乗