26日、煙が上がる香港北部の複数の住宅（ロイター＝共同）【香港共同】香港北部・新界地区の高層住宅群で26日午後に大規模な火災があり、消防によると13人が死亡した。うち1人は消防隊員だった。負傷者は15人。同一の区画に建てられた高層住宅8棟のうち7棟が燃えた。香港メディアによると、火災が起きた高層住宅群の住民は約4千人。夜になっても鎮火しておらず、被害が拡大する可能性がありそうだ。火災が起きた高層住宅では外