党首討論に臨んだ立憲民主党の野田代表は、台湾有事をめぐり「存立危機事態になり得る」と発言した真意を高市総理に質した際、具体例が出なかったことを指摘し、「事実上の撤回をしたと受け止めた」と話しました。高市総理との党首討論で立憲民主党の野田代表は、日中関係悪化の引き金となっている高市総理の台湾有事をめぐる答弁について、「明らかに総理の独断で出てきた言動」だとして、改めて発言の真意を質しました。これに対