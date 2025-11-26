ダンスボーカルユニット、新しい学校のリーダーズが26日、「第54回ベストドレッサー賞」（日本メンズファッション協会主催）インターナショナル部門を受賞し、都内で行われた発表・授賞式に登場した。青春日本代表として「真っ青に染まったセーラー服」を着用し、ポーズを決めた。活動10周年を迎え「もう成人を超えましたが、変わらず青春日本代表でやらせてもらっています」と笑顔をみせた。インターナショナル部門とあって、「ア