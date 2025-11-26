昭和100年にあたる今年、シリーズでお伝えしている「昭和からのメッセージ」。今回のテーマは「鹿児島の近代建築」です。歴史的な価値がある一方、維持費がかかることなどで失われそうな中、まちの移り変わりを見つめてきた男性の証言です。 （赤粼正博さん）「ずっと露店が出て、金魚を売ったり植木を売ったりしていた。どーんとこういうの（ビルなど）が建つとほんと変わるね、風景が」 赤Ŀ