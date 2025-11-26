【モデルプレス＝2025/11/26】女優の芳根京子とKing ＆ Princeの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）が11月26日、都内で開催された映画『君の顔では泣けない』公開後御礼舞台挨拶に、坂下雄一郎監督とともに出席。芳根が高橋の芝居を絶賛した。【写真】キンプリ高橋海人、舞台上で涙ぐむ◆坂下雄一監督、高橋海人の芝居に驚愕芳根、高橋のそれぞれに対して「すごいな」と思ったシーンを聞かれた坂下監督は「芳根さんは、