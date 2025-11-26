秋田朝日放送 秋田県内でクマの出没が相次ぐ中、影響はＪＲにも出ています。クマと列車が衝突する事故が増え続けています。 ２４日午後１０時ごろ東京から秋田に向かっていた下りの秋田新幹線こまちが峰吉川と羽後境の間で線路にいたクマと衝突しました。その後車両点検を行い３３分遅れで運転を再開しました。 ＪＲ東日本秋田支社によりますと、今年度クマと列車が衝突する事故が２５日時点で５１件あったということです