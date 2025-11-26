こんな生活を私が送るだなんて思ってもいなかったわ…「お姉ちゃんなんだから」なんでいっつも損ばかり。妹のことが小さいときから大嫌いでした／世界で一番嫌いな女（1）パートで働きながら趣味の手芸サークルに通っていた32歳のミカ。夫の転勤で孤独を感じていた彼女はある日、手芸仲間に幼少期の不思議な経験を話します。「そういえば、小さい頃天使のようなものが見えていた」何気ないこの話がきっかけとなり、ミカはスピリチ