「地域の良さを知ってほしい」。そんな思いを込めて上田市の小学生が26日、地元で収穫したリンゴを販売しました。上田市の複合商業施設でリンゴを販売したのは、浦里小学校の4年生6人です。児童は今年2月から地元の農家と一緒にリンゴを栽培し、11月17日に収穫。地域以外の人にも地元の良さを知ってもらおうと26日、販売にも挑戦しました。用意したのは、「ふじ」が2個ずつ入った袋、およそ180袋で、一部のリンゴには自分たちで描