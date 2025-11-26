秋田朝日放送 飼育しているクマが一時脱走し臨時休園していた秋田市の大森山動物園が２６日、営業を再開しました。脱走したルビーも展示場で元気な姿を見せています。 大森山動物園では２１日、飼育していたメスのツキノワグマ・ルビーが一時脱走しその後捕獲されました。園は脱走原因の究明と安全管理のため一時休園していましたが、２６日、５日ぶりに営業が再開されました。 園は展示場の扉の施錠忘れが脱