ドル円がじり高、一時１５６．５８レベル＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円が再び上昇。一時156.58レベルと本日の高値を更新している。ただ、ユーロ円やポンド円は高値更新には至らず。ユーロドルやポンドドルがドル買いの動きに上値を抑えられていることが影響。 USD/JPY156.55EUR/JPY181.14EUR/USD1.1571