NASA＝アメリカ航空宇宙局は2025年11月24日付で、ISS＝国際宇宙ステーションに結合されていたCygnus（シグナス）補給船運用23号機を分離したと発表しました。といっても、今回のCygnus補給船のミッションが終了したわけではなく、数日後には再びISSに結合される予定なのだといいます。こちらの画像は、現在ISSで長期滞在中のJAXA＝宇宙航空研究開発機構の油井亀美也宇宙飛行士が撮影したCygnus補給船。皆さん、おはようございます