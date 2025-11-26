2020年に秋田市のプール施設「クアドームザ・ブーン」のウオータースライダーで遊んでいた高校1年の男性＝当時（16）＝が水死したのは監視を怠ったのが原因として、両親が運営会社に約1億1千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、秋田地裁は26日、約8千万円の支払いを命じた。運営会社は太平山観光開発（秋田市）。作原れい子裁判長は判決理由で、スライダーの監視マニュアルを作成していたにもかかわらず、事故当時は定位置