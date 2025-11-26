26日午後、国会では高市総理が就任してから初めての党首討論が行われました。物価高対策をはじめとした、政府の経済対策などについて、論戦が交わされました。【画像で見る】高市総理が打ち出す経済対策の中身日中関係悪化高市総理の発言波紋井上貴博キャスター:高市総理の初の党首討論では、いくつか議題がありましたが、注目されたのは「日中関係」と「経済対策」です。11月7日の国会の答弁で、高市総理が台湾有事をめぐり、戦