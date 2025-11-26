名古屋市の河村たかし前市長が中止した、名古屋の相生山緑地を通る道路の工事。先週、広沢市長が再開を表明したことに、市民団体が反発しています。 【写真を見る】“未完成道路” 工事再開に市民団体｢撤回求める｣ 名古屋・広沢一郎市長の方針に反発 希少なヒメボタルの生息地で工事中止の弥富相生山線 名古屋市天白区の相生山緑地を通る道路の建設は、1993年に決まりましたが、希少な「ヒメボタル」の生息地を守るため、計画区