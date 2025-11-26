サンフレッチェ広島は26日、コーチのセハット・ウマル氏(42)が2025シーズン終了(12月10日のACLEリーグステージ第6節・上海申花戦)をもって退任すると発表した。トルコ系ドイツ人のウマル氏は、ミヒャエル・スキッベ監督とともに2022年に就任。同日にスキッベ監督の今季限りでの退任も発表されていた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●セハット・ウマル(Serhat Umar)■生年月日1982年12月13日(42歳)■国籍ドイツ■