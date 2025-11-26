マッサンお気に入りの部長は男性の部下と食事によく行っていた【漫画】本作を読むかつてはコミュニケーションの一環だった「飲みニケーション」も、現在はハラスメントリスクの懸念から敬遠されがちだ。特に男性が女性を誘う場合、細心の注意が必要とされる。今回は、男性上司が女性事務員からの要望に応えて食事会の声がけをしただけなのに、セクハラで人事に訴えられそうになった実話エピソードを紹介する。世の男性にとっては、